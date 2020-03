Altri 14 casi sono risultati positivi di coronavirus in Campania. Nella mattinata di oggi, sono stati effettuati 48 tamponi e 14 sono risultati positivi, nel corso di una sessione del laboratorio dell’ospedale Cotugno, a Napoli, centro di riferimento regionale per le malattie infettive. Se confermati, i casi salirebbero, in totale, a 77 contagiati. La situazione per gli esperti diventa particolarmente delicata, lo stesso Governatore De luca ha lanciato un appello preoccupante in un video.

