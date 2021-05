Cose divertenti da fare a casa per le coppie

Alzi la mano chi di questi tempi non si sia mai chiesto come fare per continuare a divertirsi e mantenersi vitali, pur rimanendo nella sicurezza delle proprie abitazioni.

Conoscere un nuovo partner ed instaurare una relazione d’amore è solo il primo passo, poi per mantenere vivo il rapporto è necessario inventarsi qualcosa. Grazie a siti per appuntamenti ed altri sistemi digitali, ci è stato possibile continuare a conoscere persone nuove e formare coppie, non abbiamo permesso che le limitazioni spaziali ci fermassero e siamo andati comunque oltre l’ostacolo.

Ecco quindi 7 idee semplici ed efficaci per divertirsi o intrattenersi rigorosamente in coppia senza mai mettere il naso fuori di casa.

Allenati insieme

Due corpi allenati sono il massimo che si può chiedere per un rapporto di coppia attivo e passionale, di questi tempi però è più probabile veder lievitare la pancia che i bicipiti. Tuttavia è solo questione di correggere leggermente il tiro, ed accettare di cambiare la palestra per un allenamento aerobico da fare entrambi sul posto di fronte allo schermo, ed il gioco è fatto! Delle volte fatichiamo di più a cambiare una piccola abitudine che a spostare montagne.

Concedetevi un massaggio notturno

A chi non piacciono i massaggi? In coppia è poi molto bello sia farli che riceverli, quindi prendetevi del tempo insieme per farvi massaggi a vicenda, che oltre a creare atmosfera sarà di sicuro sollievo per tutte le vostre fibre. Un massaggio ben fatto ci permette di ripartire a piena carica anche dopo la più stressante delle giornate!

Prendete lezioni di ballo su YouTube.

Il tubo è diventato il luogo dove sapere e conoscenza si trasmettono di anima in anima. Se hai abbastanza spazio in casa potreste persino seguire un corso di ballo, non c’è danza che possa celarvi i suoi segreti se avete un buon maestro ad insegnarvela, e su YouTube i maestri di sicuro non mancano! Preparate quindi il salotto! Via le sedie e spostate il tavolo. In meno di quanto crediate danzerete all’unisono come una coppia di aquile in cielo.

Fate un giro del mondo virtuale

Viaggiare e stare a casa… a prima vista sembrerebbero perfetti da inserire tra i contrari in un vocabolario, eppure la tecnologia digitale permette di piegare lo spazio avvicinando persino due realtà così distanti l’una dall’altra! Oggi come oggi potete visitare quasi tutto il mondo semplicemente dal sofà di casa.

Google Maps è probabilmente il servizio più conosciuto ed è gratuito, vi permette di visitare con una visuale molto ravvicinata moltissimi punti del pianeta. Grazie a volontari che zaino in spalla hanno ripreso per voi anche luoghi impossibili da raggiungere su 4 ruote, vi sarà possibile visitare virtualmente posti incredibili come Machu Picchu in Perù, le spiagge sudamericane, ma anche alcune viste dalla cima degli altissimi grattacieli di New York! Con un po’ di immaginazione, un computer ed uno schermo avreste la possibilità di percorrere il mondo in lungo e largo.

Leggere ad alta voce gli uni agli altri.

Quando è l’ultima volta che vi siete presi del tempo per leggere un bel libro? Probabilmente non ci avrete ancora pensato, ma i libri sono qualcosa che si possono leggere anche in due, a turno uno legge e l’altro ascolta. Potreste commentare e ricavarne tantissimi spunti di conversazione, poche cose sono più nutrienti per la mente di un bel libro, perché non nutrire anche la vostra coppia con un argomento che valga la pena di essere condiviso?

Imparare le vostre lingue dell’amore

Sulle lingue dell’amore si è scritto e detto moltissimo. In pratica ciascuno di noi reagirebbe in modo più o meno marcato a 5 tipologie di stimoli positivi:

Parole di affetto

Tempo di qualità passato assieme

Contatto fisico

Gesti carini

Regali

Tutti siamo sensibili a queste cose ma c’è chi è più sensibile ad alcune che ad altre. In rete potete trovare molti test per scoprire ciascuno la lingua dell’altro, ed è un modo simpatico per conoscersi di più e sapere nello specifico cosa faccia piacere al proprio partner.

Preparate insieme la cena o il dolce

L’attività culinaria non poteva certo mancare in questo ranking, ed in effetti è probabilmente la più tradizionale delle attività romantiche da fare assieme quando ci si trova entrambi confinati in casa. Trovate qualche bella ricetta, non troppo complessa ma abbastanza avvincente da dare soddisfazione e mettetevi all’opera. Male che vada c’è sempre la pizzeria d’asporto all’angolo che, se le cose non dovessero andare come pianificato, sarebbe felicissima di soccorrervi.

7 idee per 7 giorni della settimana, se anche le condizioni non vi permettono di uscire, non ci sono scuse che tengano, quando l’amore c’è si trova sempre un modo per passare del bel tempo insieme.

