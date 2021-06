COUNTDOWN PER I MATURANDI 2021: SI AVVICINANO GLI ESAMI.

Il 16 giugno è ormai vicino, tanti sono gli studenti che anche quest’anno si troveranno ad affrontare la tanto temuta maturità. Anche quest’anno, nonostante la pandemia, nonostante la didattica a distanza, la maturità ha sicuramente un “gusto” diverso.

Il covid ci ha tolto tanto, ed ha tolto molto soprattutto agli studenti, quelli che hanno iniziato un percorso e quelli che invece si trovano a doverne chiudere uno.

Da diversi giorni c’è il via libera delle vaccinazioni per i maturandi, per consentire loro di svolgere gli esami in sede anche se, la novità di quest’anno, causa covid, pare sia che il tutto sarà svolto in un’unica prova orale, nessuno scritto, con il supporto degli accessori informatici.

E chissà che questa nuova “formula” non sia presa in considerazione anche una volta finita la pandemia…

Carla Carro

