Covid-19: Arpac in grado di produrre disinfettante, ma serve etanolo

I laboratori dell’Arpa Campania sono in grado di produrre disinfettante per mani, secondo la formulazione suggerita dall’Organizzazione mondiale della sanità, nell’ottica di contribuire a tutelare gli operatori delle istituzioni esposti ai rischi legati alla diffusione dell’epidemia di Covid-19. L’Agenzia perciò rivolge un appello a produttori e distributori in grado di mettere a disposizione quantitativi di alcol etilico (etanolo), ingrediente indispensabile per ricavare questo tipo di prodotto. I soggetti disposti a fornire alcol etilico possono mettersi in contatto con Arpac, in particolare con la UOC Siti contaminati e bonifiche con sede a Pozzuoli, inviando un’email a s.dirosa@arpacampania.it