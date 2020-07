COVID-19. Il Coronavirus ritorna a preoccupare la bassa Irpinia. Nuovo caso di positività

“Si informa la cittadinanza che ci è stato comunicato un caso di positività al Covid19 nel nostro comune vogliate mantenere le dovute distanze di sicurezza e l’uso corretto delle mascherine”. Questo l’invito dell’amministrazione comunale di Moschiano, nel Vallo di Lauro, ha messo in guardia la popolazione per un nuovo caso di positività in paese. Sono incorso le procedure di identificazione dei soggetti che sono stati a stretto contatto con la persona risultata positiva per procedere alla quarantena obbligatoria.

