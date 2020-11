Covid 19, muore sindaco nel napoletano

Nella mattinata del 23 novembre il covid ha stroncato il sindaco di Melito Antonio Amente. Amente era medico di base ed ha continuato ad esercitare la professione anche dopo essere stato eletto primo cittadino, inoltre ha continuato a lavorare al servizio della cittadinanza anche dopo essere stato ricoverato in ospedale.

“Politicamente siamo sempre stato degli avversari decisi e duri di Amente ma di fronte a queste tragedie la politica va messa un attimo da parte e ci stringiamo attorno al dolore della famiglia per questa perdita. Bisogna capire che il covid non guarda in faccia nessuno, che sia ricchi, poveri, medici, primi cittadini o operai il pericolo è sempre dietro l‘angolo e per questo serve attenzione e responsabilità da parte di tutti.”. Sono le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli insieme a quelle dei responsabili di Europa Verde di Melito Daniele Riccardi e Vincenzo Guarino.

adsense – Responsive – Post Articolo