CAMPANIA. Covid-19, nucleo familiare devastato dal virus. Muoiono padre, madre e figlia

Sono morti in rapida successione padre, madre e figlia, colpiti dal Covid a Torre del Greco. Lo racconta fanpage che spiega come l’intero nucleo familiare, composto anche da un altro figlio, abbiano contratto il virus in forma molto aggressiva. In appena 8 giorni il padre di 89 anni, la moglie di 85 e la figlia di 58 anni sono deceduti mentre il figlio è ricoverato al Cotugno di Napoli. L’intero nucleo familiare pare non fosse vaccinato e quindi particolarmente esposto al contagio ed ai relativi rischi alla salute.

