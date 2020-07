COVID 19, nuovo caso anche in bassa Irpinia. Ecco dove

Un uomo residente a Moschiano, dipendente di un’azienda del nolano, è risultato positivo al Covid-19 nelle ultime ore. A confermare il tutto il sindaco del comune del Vallo Lauro, Rosario Addeo, che immediatamente si è messo a lavoro, insieme all’Asl, per la ricostruire la catena dei contatti. La famiglia dell’operaio resta isolata, in attesa delle verifiche, che vengono allargate a tutte le persone che l’operaio ha visto e frequentato in questi giorni. “Chiediamo alla cittadinanza di rispettare in maniera rigorosa tutte le dovute precauzioni. Oggi scatteranno decine di tamponi, per prevenire ogni rischio – spiega Addeo che ha subito informato la comunità del caso accertato-“. Dieci le persone isolate in casa. Si tratta dei familiari stretti del 50nne operaio, che avrebbe contratto il virus nell’azienda in cui lavora. Quattro i colleghi risultati positivi, dopo le verifiche aziendali, dopo un primo caso emerso nei giorni scorsi.

