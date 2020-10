COVID 19, PROROGA ESENZIONE TICKET FINO AL 31 GENNAIO 2021

Si comunica che, in base alle disposizioni regionali e in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente, nonché del termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14, sono ulteriormente proroga fino al 31.1.2021, al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzione.

Al fine di ridurre al massimo i disagi agli utenti e di limitarne gli accessi alle strutture dell’Asl, è stata disposta l’estensione di validità fino al 31.1.2021 dei piani terapeutici anche per i trattamenti riabilitativi per patologie complesse erogati dai centri accreditati di riabilitazione operanti ex art. 26 L. 833/78, in favore di soggetti per i quali sia assolutamente necessario non interrompere il progetto riabilitativo a giudizio degli specialisti prescrittori/UVBR territorialmente competenti.

adsense – Responsive – Post Articolo