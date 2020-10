Covid: 26 contagi a Nola, 17 a Saviano, 5 a Cicciano. Ecco l’elenco completo

Oggi nuovo record di contagi in Campania, dove è stata toccata quota 1261 positivi. Di questi, 49 sono i casi del giorno nell’area nolana. In basso l’elenco per ogni città del territorio.

Acerra 11

Afragola 10

Angri 1

Arzano 20

Aversa 30

Bacoli 3

Battipaglia 6

Benevento 5

Boscoreale 1

Boscotrecase 2

Brusciano 3

Caivano 7

Casal di Principe 8

Casalnuovo di Napoli 4

Casavatore 5

Caserta 10

Casoria 27

Castel San Giorgio 4

Castel Volturno 3

Castellammare di Stabia 14

Cava de’ Tirreni 1

Cercola 7

Cicciano 5

Ercolano 15

Frattamaggiore 7

Frattaminore 3

Giugliano in Campania 18

Maddaloni 13

Marano di Napoli 15

Marcianise 15

Marigliano 1

Melito di Napoli 14

Mercato San Severino 2

Mugnano di Napoli 10

Napoli 240

Nocera Inferiore 13

Nocera Superiore 2

Nola 26

Ottaviano 5

Pagani 5

Palma Campania 3

Poggiomarino 2

Pollena Trocchia 6

Pomigliano d’Arco 16

Pompei 3

Portici 17

Pozzuoli 23

Salerno 5

San Felice a Cancello 5

San Gennaro Vesuviano 4

San Giorgio a Cremano 8

San Giuseppe Vesuviano 5

San Valentino 3

Sant’Anastasia 10

Sant’Antonio Abate 2

Sarno 2

Saviano 17

Scafati 3

Scisciano 2

Somma Vesuviana 4

Terzigno 6

Torre Annunziata 3

Torre del Greco 7

