Covid: 390 positivi oggi, ecco tutti i comuni napoletani interessati e alcuni limitrofi del Salernitano.

Ecco la divisione per Comuni. Napoli 165, Scafati 13, Nocera Inferiore 10, Sarno 8, Marigliano 8, Terzigno 6, Castellammare di Stabia 6, Palma Campania 5, San Giorgio a Cremano 5, Casoria 5, Casalnuovo 5, San Gennaro Vesuviano 4, Acerra 4, Portici 3, Nola 3, Ercolano 3, Brusciano 3, San Giuseppe Vesuviano 2, Cimitile 2, Torre del Greco 1, Pollena Trocchia 1, Santa Maria la Carità 1, Cercola 1, Angri 1, Cava de’ Tirreni 1, Pompei 1, Carbonara di Nola 1, Nocera Superiore 1, Volla 1, Striano 1, Roccarainola 1, Gragnano 1, Camposano 1, Cicciano 1, Sant’Anastasia 1, Saviano 1, Pimonte 1.

In Campania ci sono attualmente 414 persone ricoverate con sintomi in ospedale, mentre altre 39 sono in terapia intensiva (+5). A queste si aggiungono 5.513 persone in isolamento domiciliare. Non ci sono nuovi decessi, che in totale restano 463, mentre aumentano i guariti: sono in tutto 6.166, con un aumento di 139 nuovi dimessi. Questo il quadro complessivo:

Ricoverati con sintomi: 414 (-3)

Ricoverati in intensiva: 39 (+4)

In isolamento domiciliare: 5.560 (+147)

Attualmente positivi: 6.113 (+148)

Guariti: 6.166 (+139)

Deceduti: 463 (=)

Casi totali: 12.742 (+287)

Tamponi totali: 595.991 (+5.584)

