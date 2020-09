COVID in CAMPANIA. 171 i positivi oggi su 7632 tamponi

Altri 171 positivi in Campania, con un numero di tamponi comunque alto: più di 7500 in un giorno. Il dato realtivo al contagio resta alto dunque , ma aumenta anche il numero dei guariti: sono 69 quelli totalmente negativizzati nelle ultime 24 ore. Per fortuna poi non si registrano nuovi decessi.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 171

Tamponi del giorno: 7.632

Totale positivi: 10.260

Totale tamponi: 540.615

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 456

Guariti del giorno: 69T

Totale guariti: 5.129

