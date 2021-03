Covid in Campania. De Luca: “la situazione estremamente seria”

“Abbiamo una situazione estremamente seria reggiamo ancora con le degenze, con i posti letto in intensiva ma è assolutamente necessario bloccare la crescita del contagio altrimenti diventa inevitabile nel giro di dieci giorni dover chiudere altri reparti per dover accogliere pazienti covid”.

“A livello istituzionale – ha aggiunto De Luca – c’è chi si muove ancora con totale indifferenza mentre siamo in una situazione di guerra. In Italia guardiamo ai peli e ai contropeli mentre in Israele i vaccini sono stati fatti in un bar”.

De Luca, cita, il caso del ministero dell’Istruzione “al quale abbiamo chiesto conferma se le persone inserite nell’elenco fossero effettivamente dipendenti e loro hanno risposto che non potevano dirlo per motivici di privacy”. Così come ha chiamato in causa tutte le procedure che bisogna seguire per aprire un centro vaccinale “mentre in Israele hanno fatto i vaccini nei bar” (ANSA).

adsense – Responsive – Post Articolo