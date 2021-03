Covid. Inevitabile, Campania zona rossa. Borrelli: “Era ciò che si temeva. Misura arrivata a causa di chi non ha mai voluto rispettare le regole

Come era stato preannunciato nei giorni scorsi, la Campania entra in zona rossa, dall’8 marzo al 6 aprile salvo riduzione dei contagi, con nuove e più drastiche misure restrittive.

“Era nell’aria questa decisione, che è però è giusta. Molte persone non hanno voluto dare ascolto ai tanti appelli che invitavano al rispetto delle regole, al divieto di dare luogo ad assembramenti e ad indossare sempre la mascherina. Per colpa di questa gente, ora a farne le spese sono, come sempre, le persone che rispettano le regole e quelle che soffrono. Bisogna ricordare che mentre c’è chi non può a fare meno di festeggiare, di uscire la sera, di fare le cene e gli aperitivi, ci sono tanti ammalti negli ospedali ed in casa così come sono sempre di più coloro che sono stati colpiti anche economicamente da questa emergenza.

Ora bisogna essere responsabili a tutti costi e c’è la necessità vitale di far rispettare le regole prima che gli ospedali collassino e per questo facciamo un ultimo appello per il fine settimana prima dell’entrata in zona rossa. Siate responsabili, per voi, per i vostri cari e per tutti quanti.”- ha dichiarato Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

