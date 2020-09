Covid Italia, il bollettino di oggi: 1.638 nuovi casi e boom di morti (24). Mai così tanti decessi da inizio luglio

Oggi 19 settembre 2020 sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.907 registrati ieri. Crescono invece le vittime, che oggi toccano quota 24 (ieri erano 10). Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Così i dati del ministero della Salute. Il totale delle vittime ha così raggiunto quota 35.692, quello dei casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei decessi (+9).

