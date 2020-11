Covid, Paolo Russo (FI): “De Luca dica la verità sull’ospedale di Nola”

<Nè ospedale Covid, nè presidio di emergenza: per il Santa Maria della Pietà di Nola sono state adottate quelle “misure mezze e mezze” contro le quali proprio De Luca si è sempre scagliato> così il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia.

<Il vero problema è che non si vuole dire la verità su una decisione rispetto alla quale di fatto non c’è stato mai un ripensamento: Nola, con i reparti ed il pronto soccorso intasati di pazienti positivi, è praticamente Covid center>.

<Inutile continuare a prendere in giro 600 mila cittadini che, come dimostrano le quotidiane disavventure sanitarie, sono stati privati della possibilità di correre al pronto soccorso in caso di problemi gravi ed urgenti. Oramai, grazie a De Luca, è vietato anche ammalarsi>, conclude Russo.

