Covid, SIBILIA (M5S): “Parte la campagna vaccinale per le forze armate, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco”

“Il trambusto della crisi è così lontano quando si torna alla realtà dell’emergenza sanitaria. Ma tutte le strutture stanno lavorando per proteggere la salute degli italiani. Oggi la buona notizia del via all’organizzazione della campagna di vaccinazione contro il Covid19 per gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Un tributo necessario a quei professionisti della sicurezza e del pubblico soccorso che fin dai primi giorni della pandemia ha lavorato in prima linea, unitamente al personale sanitario, a tutela dei cittadini. I vaccini, che nel caso dei Vigili del Fuoco coinvolgeranno una platea potenziale di circa 30mila unità, saranno somministrati su base regionale nelle prossime settimane attraverso gli oltre 2000 centri di somministrazione attivati su tutto il territorio nazionale.

A seguire, sarà la volta del personale dell’amministrazione civile dell’Interno. Abbiamo il dovere di proteggere chi alla nostra protezione dedica ogni giorno il proprio lavoro”.