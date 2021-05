Covid, Sottosegretario SIBILIA (M5S, INTERNO): “Ora regole certe e prezzi dei tamponi giù per riaprirci alla vita”

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA: “Ne parlo da tempo: ora è il momento di stabilire regole chiare che riaprano l’Italia ai turisti. Oggi abbiamo i mezzi per farlo e lo stiamo facendo ma urge un intervento per abbassare i prezzi dei tamponi di accesso al “pass”. I prezzi controllati dei tamponi, assieme a poche regole semplici ci consentiranno di raggiungere in fretta l’obiettivo di riaprire in sicurezza tutte le attività in Italia e riprendere la normalità di cui la pandemia ci ha privati per troppo tempo: gli italiani hanno urgenza di riaprirsi alla vita”.