COVID, SPESA SOSPESA CONTADINA PER IL NATALE DEI NUOVI POVERI

Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno scatta nel weekend la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”. Lo annuncia la Coldiretti nel sottolineare che le iniziative di solidarietà partono da domani sabato 12 dicembre dalle ore 9,00 dal mercato di Campagna Amica di via via Guidetti 72 al parco San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli, e si estendono ai farmers market della Campania ed agli agriturismi in tutte le province. Inoltre la Coldiretti Napoli provvederà a distribuire 10 tonnellate di pasta alle mense della Caritas diocesana di Napoli.

Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose.

Nell’occasione saranno divulgati l’esclusiva indagine Coldiretti/Fondazione Divulga su “Le nuove povertà sulle tavole del Natale nell’anno del Covid” con un focus sul coinvolgimento degli italiani nelle iniziative di solidarietà.

