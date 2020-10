Crisi chiusura ospedale di Nola: l’appello di Minieri e i numeri dei positivi della provincia di Napoli

di Felice Sorrentino

Il numero di positivi cresce in modo esponenziale e, nonostante l’alto numero di asintomatici, quelli che necessitano di cure e di ricoveri sono comunque un numero sufficiente per far saltare l’intero sistema sanitario per la mancanza di posti letto. Si viaggia su una media che è intorno ai cento al giorno. In questo discorso di disponibilità dei posti letto, ci è finito l’ospedale Santa Maria della pietà di Nola. Il nosocomio è proprio in queste ore al centro di una discussione sull’eventualità che possa diventare covid center e quindi chiudere alla normale utenza. Un ospedale, quello di Nola, che già deve coprire un numero elevatissimo di abitanti di un’area vastissima. Siamo intorno ai 500.000, causa delle chiusure dolorose di questi ultimi anni. Il covid non aiuta questa situazione, anzi, sta creando un disagio enorme ai cittadini che per tutte le altre necessità, si recano all’ospedale trovando chiusi col lucchetto i cancelli del pronto soccorso. Oggi però c’è stato il primo consiglio regionale della nuova consiliatura appena insediata e tra le cui fila annovera nomi che provengono dal territorio del nolano. Anche a loro ha rivolto il proprio appello il sindaco di Nola Gaetano Minieri. In questi giorni si attendono gli sviluppi. Intanto, sotto, sono riportati i dati sul numero di positivi della provincia di Napoli aggiornati ad oggi:

🆕️🔹️7950 NAPOLI città

🆕️🔹️628 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

🆕️🔹️405 POZZUOLI (NA)

🆕️🔹️396 ARZANO (NA)

🆕️🔹️420 CASORIA (NA)

🆕️🔹️343 AFRAGOLA (NA)

🆕️🔹️320 PORTICI (NA)

🆕️🔹️318 ACERRA (NA)

🆕️🔹️272 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

🆕️🔹️270 NOLA (NA)

🆕️🔹️264 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

🆕️🔹️240 ERCOLANO (NA)

🆕️🔹️213 SOMMA VESUVIANA (NA)

🆕️🔹️204 MARANO DI NAPOLI (NA)

🆕️🔹️177 MELITO DI NAPOLI (NA)

🆕️🔹️171 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

🆕️🔹️171 TORRE DEL GRECO (NA)

🆕️🔹️169 FRATTAMAGGIORE (NA)

🆕️🔹️159 POMIGLIANO D’ARCO (NA)

🆕️🔹️155 VILLARICCA (NA)

🆕️🔹️144 QUARTO (NA)

🆕️🔹️137 GRAGNANO (NA)

🆕️🔹️134 MARIGLIANO (NA)

🆕️🔹️123 OTTAVIANO (NA)

🆕️🔹️121 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

🆕️🔹️114 CERCOLA (NA)

🆕️ 🔹️114 SAVIANO (NA)

🆕️🔹️106 SANT’ANTIMO (NA)

🆕️🔹️100 BRUSCIANO (NA)

🆕️🔹️ 102 SANT’ANASTASIA (NA)

🆕️🔹️99 MONTE DI PROCIDA (NA)

🆕️🔹️95 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

🆕️🔹️95 VOLLA (NA)

🆕️🔹️93 CASAVATORE (NA)

🆕️🔹️90 VICO EQUENSE (NA)

🆕️🔹️87 CASANDRINO (NA)

🆕️🔹️80 TERZIGNO (NA)

🆕️🔹️77 CALVIZZANO (NA)

🆕️🔹️72 CARDITO (NA)

🆕️🔹️71 POLLENA TROCCHIA (NA)

🆕️🔹️67 FRATTAMINORE (NA)

🆕️🔹️60 SANT’ANTONIO ABATE (NA)

🔹️61 POMPEI (NA)

🔹️61 GRUMO NEVANO (NA)

🔹️60 CAIVANO (NA) (da definire)

🆕️🔹️59 TORRE ANNUNZIATA (NA)

🔹️56 POGGIOMARINO (NA)

🆕️🔹️53 BOSCOREALE (NA)

🆕️🔹️53 PALMA CAMPANIA (NA)

🆕️🔹️52 CICCIANO (NA)

🆕️🔹️51 BACOLI (NA)

🆕️🔹️44 QUALIANO (NA)

🆕️🔹️43 CRISPANO (NA)

🔹️39 SAN GENNARO VESUVIANO (NA)

🆕️🔹️37 PIANO DI SORRENTO (NA)

🔹️36 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

🆕️🔹️34 CARBONARA DI NOLA (NA)

🔹️33 ISCHIA (NA) (da definire)

🔹️32 SAN VITALIANO (NA)

🆕️🔹️31 BOSCOTRECASE (NA)

🆕️🔹️30 ROCCARAINOLA (NA)

🆕️🔹30 SORRENTO (NA)

🆕️🔹️28 CASTELLO DI CISTERNA (NA)

🆕️🔹️28 TRECASE (NA)

🆕️🔹️26 CIMITILE (NA)

🆕️🔹️23 LETTERE (NA)

🔹️23 SANTA MARIA LA CARITA’ (NA)

🔹️22 SANT’AGNELLO (NA)

🆕️🔹️22 MASSALUBRENSE (NA)

🆕️🔹️21 MASSA DI SOMMA (NA)

🔹️21 SAN PAOLO BEL SITO (NA)

🆕️🔹️20 CASOLA DI NAPOLI (NA)

🆕️🔹️24 CAMPOSANO (NA)

🔹️16 META DI SORRENTO (NA)

🆕️🔹️16 CASAMARCIANO (NA)

🆕️🔹️16 MARIGLIANELLA (NA)

🆕️🔹️14 VISCIANO (NA)

🔹️13 ANACAPRI (NA)

🔹️11 AGEROLA (NA)

🔹️11 TUFINO (NA)

🔹11 CAPRI (NA)

🔹️9 PROCIDA (NA)

🆕️🔹️7 SERRARA FONTANA (NA)

🔹️8 SCISCIANO (NA)

🔹️4 COMIZIANO (NA)

🔹️4 BARANO D’ISCHIA (NA)

🔹️4 LIVERI (NA)

🔸Fonte Campania fox e amministrazione comunali

