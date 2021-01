Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA: “Il primo ministro Giuseppe Conte ci ha restituito credibilità in Europa e nel Mondo. L’Italia deve correre per ricostruire il Paese con le risorse del Recovery Fund. La crisi di governo si deve superare con rapidità per offrire sicurezza e sviluppo agli italiani. #AvantiConConte”

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

