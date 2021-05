Cristian Fiorillo in arte Chréti, a soli 14 anni è il rapper baianese che sta spopolando in rete. VIDEO

HA solo 14 anni è di Avella e frequenta il primo anno delle superiori dell’Istituto Scientifico di Mugnano del Cardinale, lui si chiama Cristian Fiorillo in arte Chréti ed ha una passione innata per il rapper. Oggi lo abbiamo incontrato presso le case popolari di Baiano, laddove trascorre il suo tempo insieme ad amici, alla vigilia dell’uscita del suo secondo pezzo dal titolo “Mandamento che sarà sulla piattaforna Youtube da domani, giovedì 20 maggio alle 12. Ragazzo timido ma che quando canta si trasforma e mette in mostra tutte le sue qualità per avere solo 14 anni. Il suo primo contributo musicale Bogotà è uscito il 17 aprile, poco più di un mese, e già ha totalizzato migliaia di visualizzazioni. Domani un altro pezzo dedicato questa volta alla sua terra: “mandamento”. Si preannuncia un altro successo. Ecco l’intervista a poche ore dal nuovo lancio.

