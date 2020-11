Criticato il teatro amatoriale, l’attore Oscar Di Maio dice la sua.

A seguito di alcune critiche mosse contro il teatro amatoriale, diffuse tramite servizio giornalistico, il noto attore Oscar Di Maio, dice la sua: “Ho sentito che è stato messo in dubbio, da qualche parte, il valore del teatro amatoriale. Non so quanto la notizia sia fondata, ma so per certo che la stragrande maggioranza degli operatori teatrali e degli attori professionisti hanno in grande stima il teatro non professionistico. Colgo l’occasione per rinnovare la grande stima che ho per il teatro amatoriale che è un veicolo di diffusione della cultura teatrale indispensabile, che attraversa tutti gli strati sociali da quelli più popolari a quelli più colti. In un momento di drammatica crisi come questo ci dobbiamo tutti augurare che la vitalità, la passione e l’abnegazione di quelli che si impegnano nel teatro in modo del tutto disinteressato dia la forza a tutti di resistere aspettando tempi migliori, che di sicuro arriveranno. Oscar Di Maio”

Parole semplici ma di profonda stima e speranza, per un settore lautamente colpito dalla pandemia da covid19.