Crotone: Boss con reddito di cittadinanza.

È stato scoperto dal comando provinciale di Crotone,della Guardia di Finanza, l’ennesimo caso in cui si percepisce il reddito di cittadinanza,senza averne diritto.

Nel caso specifico si tratterebbe di un boss della ‘Ndrangheta, Alfonso Mannolo, di San Leonardo di Cutro, ed oltre a lui la squadra della gdf ha individuato ed arrestato altri 7 membri della stessa famiglia, con l’accusa di traffico di droga, associazione a mafiosa, riciclaggio, estorsione ed usura.

Nell’ambito dell’operazione, chiamata “Malapianta” , si tratta infatti di tutti indebiti destinatari del sussidio concesso a chi non ha reddito, questo avvenuto, come denunciato troppo spesso, grazie a false dichiarazioni del reddito.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo