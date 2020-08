Dal Salento Angelo Iannelli annuncia le prossime iniziative

Per Pulcinella si annuncia un periodo settembrino pieno di eventi

Il protagonista della Pandemia, Angelo Iannelli, inteprete ufficiale di Pulcinella e Ambasciatore del Sorriso, si è concesso un periodo di relax con la famiglia nel Salento, a Pescoluse, visitando i posti più incantevoli come Marina di Pescoluse, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e tanti altri. Durante il suo soggiorno estivo ha portato con sé il suo ultimo capolavoro letterario “Viaggio nella Pandemia – La sfida di Pulcinella”, che è stato anche apprezzato da diversi turisti. Questo periodo di vacanza, dopo il lockdown, è servito a rigenerare nuove idee all’eroe della Pandemia e a curare il suo benessere psicofisico per affrontare le nuove sfide del mostro invisibile del Covid-19. Dopo la spettacolare presentazione del suo libro a Villa Domi il 31 luglio scorso, ove sono intervenute diverse personalità, l’artista eclettico dal Salento ha rilanciato sui social i suoi diversi eventi. Ricordiamo l’evento del 4 settembre al Caffè Granbrinus di Napoli per la seconda tappa di presentazione del suo libro, dove anche qui interverranno diversi ospiti illustri, tra cui il noto virologo Giulio Tarro che ha scritto la prefazione del libro, e di tantissimi mass media. Poi il giorno 11 settembre gli sarà conferito un “Premio al merito” per la sua attività cinematografica con il Premio arte cinematografica e teatralità, nella città di Sant’Elia Fiumerapido, nei pressi di Frosinone. Mentre il 26 settembre, nel cortile del Maschio Angioino di Napoli, ci sarà la settima edizione del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso dedicato alla maschera di Pulcinella. Non mancheranno emozioni conoscendo lo stile iannellesco.

