D’Amelio: “Approvare subito il ddl Zan”

“La migliore risposta alle polemiche di queste ore è approvare subito, in via definitiva, il ddl Zan, come abbiamo fatto noi in Campania, quando ad agosto abbiamo terminato la legislatura approvando, primi in Italia, la legge contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. Questo è l’appello che Rosetta D’Amelio, consigliera per le Pari opportunità della Regione Campania, rivolge ai senatori.

“Sarebbe un segnale forte, importante – spiega D’Amelio – che contribuirebbe anche ad allontanare i toni da anni 50 che rischiano di ritornare, come purtroppo tutti hanno potuto ascoltare nella telefonata con la Rai, resa pubblica da Fedez”.

Napoli, 2 maggio 2022

