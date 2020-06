D’Amelio presenta Ammen, pellicola sull’ambiente girata a Montecalvo Irpino

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche, giovedì, 2 luglio, la Presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio e la consigliera Bruna Fiola presentano, alle 11.30 in Aula Siani a Napoli, il film “Ammen”, girato in Campania e che punta i riflettori sull’ambiente e la tutela del territorio. Parteciperanno il regista Ciro Villano e i protagonisti Davide Marotta e Maurizio Mattioli, insieme a Roberto del Giudice dell’Associazione La Bottega dei semplici pensieri.

“Sarà presente anche il sindaco di Montecalvo Irpino, Mirko Iorillo. Parte del film infatti – dichiara la presidente D’Amelio – è stata girata in questo piccolo Comune della provincia di Avellino, la cui comunità si è distinta per disponibilità e accoglienza nei confronti della troupe. Questo dimostra come i borghi delle aree interne, con i loro paesaggi e la loro cultura, siano luoghi di grande ospitalità. L’auspicio è che sempre più spesso produzioni cinematografiche possano scegliere i piccoli paesi dell’Irpinia come location, creando occasioni di crescita economica nel rispetto dell’ambiente”.

