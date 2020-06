Gianandrea De Cesare, ex patron di Scandone e U.S. Avellino, dovrà comparire dinanzi al gup Francesca Spella il prossimo 29 ottobre. Il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Avellino Vincenzo D’Onofrio ha chiesto il rinvio a giudizio. L’ingegnere napoletano ed ex amministratore delegato della Sidigas dovrà difendersi dalle accuse di omesso versamento Iva, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

