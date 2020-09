De Laurentiis positivo al Covid 19. L’annuncio sul sito del Napoli. Anche la moglie è risultata positiva.

Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone anche un dirigente del club che aveva seguito la squadra nel ritiro di Castel di Sangro, dove aveva soggiornato per dieci giorni anche il presidente, ma il club non ne aveva dato notizia. All’inizio di quest’anno, prima che esplodesse la pandemia, De Laurentiis era stato costretto a un periodo di riposo per problemi polmonari.

Anche la moglie è risultata positiva.