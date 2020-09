Coronavirus, scuola: il punto con la stampa

🔴 #CORONAVIRUS: ecco perché la abbiamo deciso di far slittare di 10 giorni l'inizio dell'anno scolastico, che partirà il 24 settembre. L'obiettivo è garantire la partenza in sicurezza per studenti, famiglie, docenti e personale scolastico.Seguiteci:

Posted by Vincenzo De Luca on Monday, 14 September 2020