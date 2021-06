DE LUCA: “ASTRAZENECA DA ADESSO SOLO PER 2° DOSI E OVER 60”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che le somministrazioni delle dosi del vaccino AstraZeneca subiranno delle modifiche. “Gli open day con AstraZeneca – ha comunicato il Governatore – sono bloccati. Ieri abbiamo avuto una riunione con i direttori generali e preso questa decisione per ragioni di prudenza. Le prime dosi di AstraZeneca le somministriamo solo sopra i 60 anni, è una fascia d’età per cui non c’è stato nessun problema in nessuna parte del mondo. Faremo AstraZeneca anche a chi deve fare la seconda dose per completare il ciclo di vaccinazione“. Pertanto l’Asl Napoli 2 ha annunciato che l’open day dedicato ad AstraZeneca diverrà un Pfizer day.

“Su Astrazeneca ci muoviamo su un piano di prudenza e lo facciamo solo a chi ha oltre 60 anni. Sotto questa età lo somministriamo solo per i richiami ma non per prime dosi – ha continuato De Luca – C’è l’agenzia Aifa che è l’unica che dovrebbe parlare sul piano sanitario e non dice una parola, abbiamo ascoltato per l’ennesima volta che il Cts, che non ha ruolo sulla certificazione dei vaccini, ha raccomandato l’uso di Astrazeneca sopra i 60 anni e per chi lo ha già fatto sotto i 60? Che facciamo per il richiamo? Non dicono una parola. Questo il livello di disorganizzazione e irresponsabilità di Aifa che dovrebbe certificare l’uso dei vaccini ma non dice una parola”.

Via libera intanto per il Janessen di Johnson & Johnson per ora somministrato ai maggiorenni e ai maturandi: “Non abbiamo avuto nessun danno segnalato. Continueremo – conclude il Presidente – a usare tale vaccino, anche se ne arrivano pochi. È monodose, va bene, mobilitiamo le farmacie”.

