De Luca: “AstraZeneca? Evitiamo psicosi”.

“Non c’è nessuno motivo per essere angosciati.

Sono stati segnalati alcuni problemi che vanno verificati.

Tenete conto che in Europa sono milioni le persone a cui è stato somministrato AstraZeneca, in particolare in Inghilterra. I problemi segnalati sono non più di poche decine e comunque non è stata stabilita nessuna correlazione con il vaccino.

Anche in Campania è stata in ogni caso sospesa la partita di vaccini in cui rientrano le dosi somministrate alle persone che hanno segnalato problemi.

Attendiamo le valutazioni dell’Istituto Superiore di Sanità su questi casi, ma, ribadisco, senza angoscia o timori perché nel mondo sono milioni le persone che hanno avuto AstraZeneca e non ci sono stati problemi”. Queste le dichiarazioni del governatore De Luca.

adsense – Responsive – Post Articolo