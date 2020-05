De Luca brillante da Fazio, punzecchia Feltri: “I meridionali non sono inferiori a nessuno” e scherza col conduttore definendolo “fratacchione”. (Video).

Ospite a Che tempo Che Fa Stasera su Rai2 ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Posted by Vincenzo De Luca on Sunday, 3 May 2020

Oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. In collegamento anche la governatrice della Calabria Jole Santelli. Entrambi hanno illustrato la situazione dell’emergenza coronavirus nelle rispettive Regioni con riferimento prevalente alla fase 2. De Luca è stato esaustivo, ha punzecchiato Vittorio Feltri: “I meridionali non sono inferiori a nessuno, dipende da cosa misuriamo” e non è mancato in ironia definendo “fratacchione” Fabio Fazio facendo riferimento all’argomento sugli affetti stabili.

