De Luca: “Comportamenti responsabili altrimenti si rischia la terza ondata”.

“Sanità, campagna di vaccinazione, battaglia a tutela del Sud e della Campania, senza imbarazzi, con grande determinazione, preparazione di progetti esecutivi, apertura di cantieri, finanziamento di opere pubbliche, progetti per il RecoveryPlan che riguardano la tutela dell’ambiente e la digitalizzazione, e poi la cultura. Per tutte queste ragioni possiamo guardare con fiducia al futuro.

La precondizione sono, in questo periodo, i comportamenti responsabili: altrimenti rischiamo esploda la terza ondata del contagio.

Cerchiamo di essere prudenti.

Mi rivolgo ai ragazzi: il momento nel quale è doveroso indossare la mascherina è il momento nel quale la si abbassa. Quando si parla a mezzo metro di distanza: è quello il momento nel quale bisogna indossare correttamente la mascherina. Abbassata sul collo, la mascherina, non serve a niente. Soprattutto quando si parla in spazi ravvicinati: è quello il momento principale di trasmissione del contagio.

Comportamenti responsabili anche da parte di chi si è vaccinato.

Noi faremo l’impossibile per completare la campagna di immunizzazione in tempi rapidi, sperando ovviamente di avere le dosi dei vaccini necessarie”.

