De Luca: “Da oggi via ai saldi in anticipo per dare respiro al commercio”.

La Conferenza delle Regioni aveva stabilito l’inizio dei saldi per il primo agosto. Il Presidente Vincenzo De Luca in data 16 luglio ha chiesto di poter anticipare la scadenza del primo agosto. Questa mattina, non appena la Conferenza ha dato il via libera alla discrezionalità di decisione delle Regioni, il Presidente de Luca ha formato il decreto che anticipa a oggi l’inizio dei saldi.

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca:

“Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo convinti che questo potrà consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto”.

SCARICA il documento della Conferenza delle Regioni:

Anticipo saldi