DE LUCA – FRUTTA, VERDURA, ORTAGGI … E ALTRO. La spesa a casa tua. Ecco il paniere della settimana

De Luca 1976 è azienda leader nella distribuzione alimentare in tutto il Sud Italia. Ogni mattina, dallo stabilimento centrale sito a Palma Campania, in provincia di Napoli, partono migliaia di prodotti freschi attentamente selezionati per garantire il meglio sulle nostre tavole.

La nostra professionalità ci ha da sempre spinto a fare del nostro meglio per poter soddisfare, attraverso un prodotto d’eccellenza ad un prezzo competitivo, le esigenze dei nostri clienti.

Felici della fiducia conquistata in questi anni, abbiamo deciso di essere ancora più vicini a chi ci ha sempre scelto, anche durante il periodo dell’emergenza COVID-19. Per questo motivo nasce il progetto “Spesa a domicilio”. I nostri panieri, composti dalla migliore frutta e verdura di stagione, insieme al meglio dei prodotti delle grandi marche, saranno consegnati direttamente a casa vostra. Offerte settimanali e l’inserimento costante di nuovi prodotti garantiscono la convenienza e la qualità di sempre, senza fare la fila al supermercato.

Come funziona? Ogni settimana proponiamo un paniere con tanti prodotti di qualità al costo di solo 20 euro. Questa settimana proponiamo:

Chiama uno dei nostri numeri per effettuare il tuo ordine. Puoi pagare comodamente in contanti al momento della consegna.

