De Luca non ci sta. “Incredibile escludere le zone rosse campane dai fondi”

“Incredibile decisione da parte del Governo. E’ sconcertante che si sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse (Vallo di Diano, area Ariano Irpino) dal Fondo dedicato alle aree colpite gravemente dell’emergenza Covid.

Chiediamo che si corregga immediatamente questa disposizione da parte del Governo”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle ex zone rosse escluse dal fondo Covid.

La vicenda sta suscitando forti reazioni in gran parte del mondo politico. Il parlamentare del M5S Generoso Maraia insorge e annuncia la presentazione di un emendamento per correggere la situazione. Dello stesso avviso Luigi Di Maio. L’esclusione riguarda anche le ex zone rosse del Veneto, e ha visto la forte protesta del governatore Zaia. Per il capo dell’opposizione di centrodestra in Campania, Stefano Caldoro, si tratta di “una follia”. (ANSA)

