De Luca Presidente, Iannace presenta i candidati nella lista: “squadra ancora piu’ rappresentativa del territorio irpino

“Lavoreremo per il futuro della Regione Campania e per dare risposte concrete ad un territorio vasto come l’Irpinia”. Ha presentato così i candidati della lista “De Luca Presidente”, il senologo e consigliere regionale uscente, Carlo Iannace, affiancato alle prossime elezioni regionali, a sostegno del presidente Vincenzo De Luca, dalla docente e delegata alla Pubblica Istruzione e all’Edilizia Scolastica del comune di Solofra, Eliana Visone, dall’ex presidente Asi e sindaco di Pietradefusi, Giulio Belmonte e dall’avvocato di Ariano Irpino, Irene Masciola. Ha presieduto la conferenza di presentazione questa mattina ad Avellino anche il consigliere del Premier Conte sulle questioni del Mezzogiorno, Gerardo Capozza.

“Daremo continuità con maggiore incisività – prosegue Iannace – in quanto abbiamo una squadra ancora più rappresentativa del territorio e che ama l’Irpinia. Squadra che sta lavorando oggi e continuerà a lavorare insieme anche dopo, per tutti. Scuola, sanità, sviluppo del territorio. Questi e altri sono i punti sui quali è stato fatto tanto, ma che affronteremo ancora con maggiore impegno”.

Se pensiamo alla sanità campana – sottolinea – possiamo affermare che è modello di crescita perché stato fatto tantissimo, vista la situazione drammatica precedente. Ma non bisogna fermarsi. Abbiamo lottato tanto e siamo usciti dal commissariamento e questo ci permette di portare avanti discorsi come quello della rete oncologica, prima assente in Campania, uno dei grandi successi degli ultimi anni che mette insieme i presidi ospedalieri del territorio nelle cure e nelle risposte ai pazienti. Oggi c’è anche qualcosa in più: l’umanizzazione della cura a cui tengo in modo particolare”.

“Riconfermare i dati della volta scorsa sarebbe già un grosso risultato – conclude Iannace -. Il Presidente Vincenzo De Luca è sicuramente tra i politici che hanno dato una svolta, e negli ultimi mesi è emerso ancora di più. È apprezzato da giovani e meno giovani, convinti che De Luca possa essere il presidente giusto”.

adsense – Responsive – Post Articolo