Ciriaco De Mita è stato dimesso dal Moscati di Avellino. Il lieve malore è alle spalle. Due giorni in Ospedale per far ritorno a casa. L’intervento di angioplastica è riuscito benissimo, i medici hanno preso la decisione dopo gli esami di controllo che hanno dato buon esito. La Santa Pasqua la potrà così trascorrere nella sua Nusco.

