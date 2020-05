Decreto Rilancio, oltre mille i partecipanti al convegno degli architetti della provincia di Avellino.

Grande adesione, oltre mille partecipanti, al convegno organizzato oggi dall’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, sul tema “ Decreto rilancio, il nuovo superbonus in edilizia del 110%, procedure e metodi per l’applicazione”. Hanno partecipato l’arch. Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino, l’arch. Domenico Ceparano, vicepresidente dell’ordine degli architetti di Napoli, l’ing. Vincenzo Zigarella, presidente dell’ordine degli ingegneri di Avellino e l’ing. Egidio Comodo, presidente della Fondazione Inarcassa. Ha moderato l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Hanno relazionato l’ing. Paolo Clemente, dirigente di ricerca Enea, l’arch. Walter Baricchi, consigliere nazionale degli architetti e il dott. Vittorio Checchia, project manager Harley Dikkinson. Il convegno di oggi è stato anche la sintesi di alcune istanze che saranno proposte alla rete delle professioni da integrare nel Decreto Rilancio in fase di approvazione parlamentare, fra queste l’estensione agli anni successivi. Il “superbonus” rappresenta una reale opportunità per il rilancio della filiera edilizia e per i suoi utilizzatori, ovvero i proprietari degli immobili ed i condomini. Un plauso va dunque all’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino che anche con questa occasione, con una modalità dettata dall’emergenza covid-19, ha colto puntualmente tematiche di grande interesse non solo per il mondo tecnico.

