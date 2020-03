Denunciato parrucchiere abusivo che continuava a lavorare a saracinesche abbassate

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore, nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare l’osservanza dei divieti connessi all’emergenza sanitaria Covid-19, ha scoperto, ad Afragola, un ventenne che, incurante dei provvedimenti restrittivi sugli spostamenti esercitava abusivamente, in un locale di 70 m2, a saracinesche abbassate, l’attività di parrucchiere.

In particolare, le Fiamme Gialle, al momento dell’accesso, oltre a riscontrare la presenza di un cliente all’interno dei locali, hanno verificato la contestuale assenza dei requisiti igienico-sanitari e di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Al termine, sia il parrucchiere abusivo che il cliente sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; il titolare dell’attività abusiva è stato inoltre denunciato anche per le violazioni previste dalla normativa in materia ambientale, igienico–sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro, così come tutte le attrezzature professionali per l’esercizio dell’attività.

