VESUVIANO. Dichiarazioni del sindaco Carlo Esposito in merito all’emergenza Nuovo Coronavirus

«In riferimento all’emergenza “nuovo coronavirus”, onde fugare il campo dalla diffusione di voci e informazioni frammentate e inesatte, si ritiene opportuno avvisare la cittadinanza circa il rilevamento di un presunto caso positivo di un operatore sanitario della locale unità di igiene mentale. Per il soggetto in questione, non residente nel nostro comune, così come per le persone con cui è venuto in contatto, è stata già attivata la profilassi specifica prevista dal caso sotto stretta sorveglianza dell’Asl». Queste le dichiarazioni del sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, che in queste ore firmerà un’ordinanza per ribadire le prescrizioni del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) e dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania, entrambe di data odierna, e disciplinare l’accesso alla casa comunale e ai pubblici esercizi.

