Differenziata, a Casamarciano chi pesa i rifiuti ottiene uno sconto in bolletta

Casamarciano punta ad alzare ancora di più le percentuali di raccolta differenziata e diventa green. È infatti attivo il nuovo servizio di pesatura dei rifiuti differenziati che permetterà a chi farà pesare i rifiuti correttamente di ricevere un “bonus” in bolletta con uno sconto sulla Tari.

“Casamarciano è già tra i comuni virtuosi – afferma il sindaco e presidente dell’Ato3 Campania Andrea Manzi – con una percentuale di raccolta differenziata oltre il 70%. Lavoriamo sul fronte ambientale senza sosta consapevoli dei seri rischi che un cattivo funzionamento di raccolta può determinare”.

Il nuovo sistema di pesatura è semplice. Basta recarsi all’isola ecologica del rione Gescal ed utilizzare l’apposita card.

Giorni ed orari di apertura: Lunedì-mercoledì-venerdì e sabato: 8/12 – Martedì e giovedì: 15/19.

Il bonus in bolletta per i cittadini virtuosi è già stato sperimentato in passato con successo. Oltre settecento, infatti, le famiglie che si sono viste accreditare il bonus sulla Tari per il corretto comportamento in termini di raccolta rifiuti.

