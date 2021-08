Si comunica che a partire dal 31 agosto 2021 fino al 10 settembre 2021 l’Ufficio per la Scelta e Revoca del Medico di Medicina Generale presso il Distretto di Baiano sarà aperto in via eccezionale anche il pomeriggio. L’Ufficio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per consentire ai pazienti la revoca e la scelta del MMG Ambito Baiano, in concomitanza con l’arrivo di 3 nuovi MMG titolari.

