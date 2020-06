Djokovic positivo al Coronavirus, Adria Tour nell’occhio del ciclone.

Novak Djokovic positivo al Coronavirus. Il torneo da lui organizzato, l’Adria Tour, è finito nell’occhio del ciclone per il mancato rispetto del distanziamento sociale e delle dovute precauzioni. Seconda tappa tenutasi ma non conclusasi a Zara e contagio per il numero uno al mondo dopo il test svolto a Belgrado. Ha scritto: “Sono profondamente dispiaciuto” ammettendo l’errore ad aver organizzato il torneo. Altri tennisti risultati positivi Troicki, Dimitrov e Coric.

