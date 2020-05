DL SCUOLA. LONARDO (FI): SOSTENERE PARITARIE E NO A SCUOLA IBRIDA

“Il governo ha intenzione di smantellare il sistema scolastico italiano? E’ una domanda lecita visto tutto quello che sta accadendo”. Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, intervenendo in Aula in discussione generale sul decreto Scuola. “Rendere permanente e non più solo emergenziale la scuola ibrida, così come si starebbe valutando, con buona pace del decisore politico mai interpellato in proposito, sarebbe una decisione inaccettabile. Il governo deve fare uscire al più presto la scuola da questa situazione allucinante, dove sono stati fondamentali i nostri meravigliosi insegnanti Anche quei precari per la stabilizzazione dei quali il governo sta creando un caos mai visto, anche con concorsi mal strutturati in cui non avrebbe alcun valore l’esperienza maturata. Il governo si sta assumendo un’enorme responsabilità. Eppure tutti indistintamente – ha spiegato la senatrice – sono stati sempre in prima linea per far affrontare al meglio ai nostri ragazzi questi terribili mesi. Mi riferisco sia agli insegnanti delle scuole statali, ma anche a quelli delle scuole paritarie, che questo governo penalizza fortemente, prevedendo per questi istituti sostegni totalmente insufficienti e che non eviteranno la loro chiusura, per noi, inaccettabile. Forza Italia – ha concluso la senatrice Lonardo – si batterà sempre per tutti gli insegnanti, il personale scolastico e gli studenti delle paritarie, invisibili per questo governo e per le quali si levano da parte di esecutivo e maggioranza flebili dichiarazioni solo a favore di telecamera”.

adsense – Responsive – Post Articolo