Dl Semplificazioni, SIBILIA (M5S): “Per decreto arriva la valorizzazione dei Vigili del Fuoco, promessa mantenuta”

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Dep. Carlo SIBILIA: “L’avevamo annunciata e qualche ora fa la buona notizia è arrivata: dopo tante promesse mancate, finalmente nel decreto Semplificazioni saranno distribuiti ai nostri Vigili del Fuoco quei 165 milioni che andranno a valorizzare il loro stipendio e, quindi il lavoro che – egregiamente e senza sottrarsi mai – svolgono per tutti noi. Ringrazio per questo il presidente Conte, il ministro dell’Interno Lamorgese, Luigi Di Maio e tutti i parlamentari che hanno lavorato giorno e notte per arrivare al risultato, così come ringrazio il Direttore del Corpo, l’ingegnere Dattilo, per la continua e proficua interlocuzione coi sindacati. Abbiamo dovuto aspettare tre giorni in più del previsto per un episodio sgradevole in Commissione su cui non intendo ritornare, però oggi la valorizzazione dei nostri eroi delle emergenze è compiuta, grazie ad una modalità proficua di collaborazione: abbiamo condiviso il lavoro con tutti gli schieramenti politici, affinché i Vigili del Fuoco non diventassero patrimonio di una forza politica piuttosto che dell’altra. Questa modalità dovrebbe diventare il metodo per affrontare le sfide, importanti e numerose, che ci attendono”.

