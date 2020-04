Domani, Giovedì Santo, la Santa Messa in “Coena Domini” in diretta alle ore 18.30 su BASSA IRPINIA

Domani 9 aprile, giovedì Santo, sulla nostra pagina ufficiale di Bassa Irpinia, sarà trasmessa la Santa Messa in diretta dalle 18,30 dalla Chiesa San Pietro di Avella.

La Messa nella Cena del Signore, detta anche Messa in Cena Domini, in latino Missa in Cena Domini è una messa che si tiene nel tardo pomeriggio o alla sera del Giovedì Santo, che nella forma ordinaria del rito romano della Chiesa cattolica inaugura il Triduo pasquale dandogli solenne inizio.

In essa si ricorda l’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli, consumata prima della sua passione, nella quale consegnò ai discepoli il Comandamento dell’amore (“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”).

La Santa Messa sarà visibile in replica su TeleGolfo, sul canale 810 del digitale terrestre, alle ore 20,00.

