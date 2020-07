Domani riapre la Villa Romana di Minori.

Apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 19.00. La domenica invece dalle 8 alle 13.30

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica che la Villa Romana di Minori (SA) riapre al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00; domenica dalle 8.00 alle 13,30.

Resta inteso che all’interno della villa (nelle sole parti esterne) potranno entrare non più di venti visitatori contemporaneamente, che si ridurranno a cinque per la visita all’interno, prevedendo la rotazione in caso di gruppi più numerosi.

Ingresso gratuito.

Ulteriori informazioni sul sito web www.ambientesa.beniculturali.it info 089 318120 – 089 318192 UFFICIO STAMPA Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino / Funzionario Responsabile Dott. Michele Faiella/ email: sabap-sa.stampa@beniculturali.it – Per approfondimenti I luoghi e gli eventi www.beniculturali.it – Numero verde 800 99 11 99 – MiBACT su Youtube, Facebook e Twitter.

