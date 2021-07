DOMICELLA (AV) – I carabinieri sequestrano un’area di 28mila metri quadrati con rifiuti vari e veicoli in disuso. Denunciate tre persone. Foto

Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino verso la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno denunciato tre persone ritenute responsabili dei reati di “Abbandono di rifiuti” e “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

L’attività dei militari ha permesso di constatare in un’area di circa 28mila metri quadrati in agro del comune di Domicella, la presenza di cumuli di materiale inerte, carcasse ferrose appoggiate al terreno senza alcuna protezione (appartenenti ad autocarri dismessi, escavatori, trattori, rimorchi ed altri mezzi privi di targhe), cisterne e serbatoi in disuso, parti di autoveicoli nonché un camion e due autovetture in evidente stato di abbandono.

Per i proprietari dei terreni è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’area interessata dall’illecito ambientale è stata sottoposta a sequestro e, per la classificazione e la campionatura dei rifiuti, è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’A.R.P.A.C..

